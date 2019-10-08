Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разработать текст Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

«Готовы инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», - заявил белорусский лидер 8 октября на конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

Лукашенко считает, что декларацию поддержат многие страны, документ станет практическим вкладом в реализацию инициативы Минска по запуску международного диалога о безопасности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

Второго февраля 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое существование. Спустя несколько дней, 18 августа, Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.