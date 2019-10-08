«Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus

Компания «Аэрофлот» собирается заказать 23 лайнера нового поколения Airbus 320/321 neo. Авиаперевозчик планирует взять воздушные суда в операционный лизинг на 12 лет, сообщается в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Старт поставок самолетов ожидается в 2021 году, их разобьют на две партии. Первая предполагает поставку восьми лайнеров Airbus A321neo по максимальной цене 936,5 миллиона долларов, вторая - 15 A320neo, стоимость контракта не превысит 1,64 миллиарда долларов. Всего на оказание услуг «Аэрофлот» готов выделить около 2,6 миллиарда долларов.

Прямым конкурентом данных самолетов является МС-21, производство которого должно начаться в 2021 году. В апреле 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на данную машину получено 175 «твердых» заказов. Пятьдесят самолетов планирует закупить «Аэрофлот».

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что серийное производство самолета отложено на конец 2020 года из-за санкций, наложенных на АО «Аэрокомпозит». Напомним, самолет МС-21 имеет ряд конструктивных элементов, созданных из композитных материалов.

После того как АО «Аэрокомпозит» попало под санкции, ОАК приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла.

О том, потребуются ли в случае замены иностранных материалов на российские дополнительные испытания конструкции самолета, в ОАК не уточнили.

Однако, по словам генерального директора ВИАМ, академика РАН, профессора Евгения Каблова, речь идет о создании полного аналога американских композитов, что позволит самолету не проходить дополнительные испытания.

«Если мы хотим дальше выпускать эти самолеты, у нас должен быть аналог тех волокон, из которых изготовлено шесть самолетов. Если не будет аналога, придется все делать по новой», - сказал Каблов.

Отметим, что кессон композитного крыла МС-21 был передан на испытания в ЦАГИ в июле, а фюзеляж - в августе 2016 года. Первый полет машина совершила в мае 2017 года.

Стоит также подчеркнуть, что в мае 2017 года в Китае совершил первый полет авиалайнер С919, который позиционируется как конкурент МС-21. Начало эксплуатации этой машины тоже намечено на 2021 год.