Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали возможности комплекса «Палантин-К» в рамках учений на полигоне Лужский в Ленинградской области при борьбе с беспилотными летательными аппаратами «противника».

Расчеты комплекса развернули станции в рамках проведения масштабного танкового учения и сдачи контрольной проверки за летний период обучения. Комплекс был развернут с марша в кратчайшие 30 минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи.

В ходе учения расчеты комплекса определили местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации противника и рассчитали место нахождение оператора квадракоптера с взрывоопасным предметом.

Всего к сдаче контрольной проверки подразделениями радиоэлектронной борьбы и танковыми батальонами было привлечено свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 600 военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Комплекс «Палантин-К» первым в Вооруженных Силах Российской Федерации поставлен на вооружение Гвардейской общевойсковой армии ЗВО в 2019 году и предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Семнадцатого сентября сообщалось, что отдельный батальон радиоэлектронной борьбы на учениях под Воронежем впервые применил новейший комплекс «Палантин», задействовав его для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России.

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы сформирован и вошел в состав общевойсковой армии Западного военного округа в июле.