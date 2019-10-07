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Индия планирует модернизировать парк истребителей Су-30МКИ

Александр Пешков
14:38 07.10.2019
Самолеты получат более мощную РЛС, средства РЭБ, а также новую авионику.
Индия планирует модернизировать парк истребителей Су-30МКИ
© Фото: Alan Wilson, flickr.com

Индия планирует модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, сообщает газета The Times of India со ссылкой на главкома ВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа.

«В ближайшее время Су-30МКИ будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей», - сказал военачальник.

Отметим, что в феврале текущего года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель Су-30СМ будет унифицирован с самолетом поколения 4++ Су-35, и это даст ему вторую жизнь.

По его словам, появление глубоко модернизированной версии Су-30СМ может открыть новую нишу для России в Индии, где в эксплуатации находится порядка 200 истребителей Су-30СМ.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-30МКИ - версия истребителя для Индии, совершила первый полет в 1997 году. Самолет оснащен передним горизонтальным оперением и двигателем с отклоняемым вектором тяги, БРЭО производства в рамках международной кооперации Россия - Франция - Израиль - Индия, БРЛС Н011М с пассивной фазированной антенной решеткой и расширенным составом вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В сентябре текущего года Индия испытала ракету класса «воздух-воздух» Astra для Су-30МКИ.

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