Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания

Ледокол «Виктор Черномырдин», строительство которого ведется в интересах ФГУТ «Росморпорт», вышел на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В течение 15-20 суток сдаточная команда АО "Адмиралтейские верфи", экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна, включая главную энергетическую установку, системы навигации и связи, радиолокационные станции, а также пропульсивную систему судна», - говорится в сообщении.

Дизель-электрический ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Вертолет, обеспечивающий испытания, совершит дневные и ночные взлеты и посадки, будут проверены радиомаяк и радиосвязь судна с вертолетом.

© ФГУП "Росморпорт" Ледокол "Виктор Черномырдин"

Главная цель ледокола - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике.

Ранее сообщалось, что ледокол планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Двадцать седьмого ноября 2018 года на строящемся ледоколе произошел пожар. Как заявлял глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, его причиной стал человеческий фактор. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.