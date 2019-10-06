«Кто лучше»: в Китае сравнили Т-14 «Армата» и американский M1 Abrams

В Китае сравнили два танка: российский Т-14 «Армата» и американский M1 Abrams. Китайское издание Sina сообщает, что преимущество «Арматы» заключается в его меньшем весе при сохранении защитных характеристик. Это стало возможным благодаря использованию нового типа стали при изготовлении брони для «Арматы».

Сталь марки 44С-св-Ш позволила уменьшить толщину боевой брони на 15 процентов. Из-за этого танк «Армата» скинул вес на сотни килограммов. Этот факт позволяет «Армате» выиграть у «Абрамса», пишут «Известия».

Новая противопульная стальная броня разработана московским «Научно-исследовательским институтом стали», отмечают в китайских СМИ. К тому же «Армата» оснащен дополнительным бронированным корпусом, комплексом активной («Афганит») и пассивной («Малахит») защит. Вооружение и электронная начинка не уступают американскому «Абрамсу».

© M1 Abrams. Алексей Иванов ТРК "Звезда"

На поле боя экипаж «Арматы» смотрит не через триплекс и прицел. Можно вести бой с помощью приборов. Генерал армии Алексей Маслов, специальный представитель «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству, назвал экипаж танка «геймерами» из-за особенности электронной начинки Т-14 «Армата».

Новейший российский танк Т-14 «Армата» признан лучшим танком в мире. Боевая машина заняла первое место в рейтинге из 12 позиций конкурентов других государств.