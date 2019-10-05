В России разрабатывают системы защиты орбитальных группировок от РЭБ

В России создают средства защиты спутников на орбите от радиоэлектронного воздействия. Об этом рассказал начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Как он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», вероятные противники наверняка рассматривают возможность выведения спутников из строя радиоэлектронным воздействием.

«Работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного», - приводит слова Нестечука РИА Новости.

Он отметил закрытость тематики, однако заверил, что в этом направлении многое сделано.

Нестечук также рассказал, что в настоящее время закончены летные испытания спутника нового поколения «Глонасс-К».