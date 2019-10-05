В России завершены летные испытания нового спутника «Глонасс-К»

Летные испытания навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» завершены. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) Анатолий Нестечук.

«Проверки космического аппарата нового поколения "Глонасс-К", которые мы проводим в рамках запланированной программы летных испытаний, на сегодняшний день уже завершены», - заявил Нестечук в эфире радио «Эхо Москвы».

Он также добавил, что комплексные летные испытания всей системы ГЛОНАСС с новым спутником закончатся в первом полугодии следующего года, сообщает РИА Новости.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К»), 21 из которых работает по целевому назначению, три - на техническом обслуживании, два - в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия планеты навигационными сигналами системы необходимо, чтобы работали 24 спутника.