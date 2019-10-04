На самом мощном российском атомном ледоколе запущены реакторы

На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы. Это значит, что управляемая и контролируемая ядерная реакция началась. Сейчас реакторы работают на минимальной мощности, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации «Росатом».

«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики"», - добавил представитель Росатома.

Атомный ледокол «Арктика» - самый большой и мощный в мире. Ледокол умеет пробивать лед толщиной до трех метров. Также модернизированную реакторную установку РИТМ-200М Росатом планирует экспортировать.

Ледокол оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ 200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности.

Ходовые испытания ледокола «Арктика» начнутся в декабре.

Владимир Путин ранее заявлял, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых атомные.