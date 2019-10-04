Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы АО «Адмиралтейские верфи».

В сообщении говорится, что в ходе испытаний будут проверены основные параметры работы корабля, корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам.

После завершения подлодка вернется на завод для чистовой отделки и ревизии.

Затем комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что подлодка «Петропавловск-Камчатский» успешно совершила свое первое погружение. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии. В ближайшие два года для ЧФ будет построено шесть подводных лодок этого проекта.