Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания

Александр Пешков
17:12 04.10.2019
В ходе испытаний будут проверены основные параметры работы корабля, корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам.
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 вышла в море на госиспытания
© Фото: Минобороны РФ

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на государственные испытания, говорится в сообщении пресс-службы АО «Адмиралтейские верфи».

В сообщении говорится, что в ходе испытаний будут проверены основные параметры работы корабля, корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам.

После завершения подлодка вернется на завод для чистовой отделки и ревизии.

Затем комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что подлодка «Петропавловск-Камчатский» успешно совершила свое первое погружение. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии. В ближайшие два года для ЧФ будет построено шесть подводных лодок этого проекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата04.10.2019, 10:59
Минобороны РФ показало видео запусков ракет с космодрома Плесецк
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:25 В стране и мире
Видео
«Вкладчик с того света»: в Башкирии у ветерана пропали деньги из банка
18:18 В стране и мире
Видео
МИД Ирана: задержанную в Тегеране российскую журналистку отпустят
17:47 Армия
Видео
Полное погружение: кадры тренировок армейской авиации в виртуальной реальности
17:42 В стране и мире
Видео
Кодзима, Cyberpunk 2077 и Doom: Eternal. Главное про «ИгроМир-2019»
17:30 В стране и мире
Видео
Нападение взбесившегося лося на женщину попало на видео
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
«Шкуру спущу»: якутская учительница наорала на школьника
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.