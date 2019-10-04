Патрушев выступил за новые меры господдержки диверсификации в ОПК

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал государство простимулировать развитие производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Целесообразно подготовить новые дополнительные меры государственной поддержки выпуска гражданской продукции, адресно решать имеющиеся у предприятий проблемы», - сказал он на встрече с руководителями регионов Центрального федерального округа, которая проходит в Атриуме Тульского Кремля.

Секретарь Совбеза также попросил глав субъектов подключиться к работе по диверсификации производства в ОПК. Он отметил, что Владимир Путин считает важным задействовать мощности оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции в рамках реализации нацпроектов.

Патрушев напомнил, что российский президент поставил задачу, согласно которой к 2030 году предприятия ОПК должны довести долю гражданской продукции до 50%.

Он уточнил, что на сегодня на 586 оборонных предприятиях Центрального федерального округа доля выпуска продукции гражданского назначения составляет около 20,2%. Среди них «Туламашзавод», имеющий широкую линейку такой продукции, пишет ТАСС.