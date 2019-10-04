Генконструктор рассказал о создании для КНР системы предупреждения о ракетном нападении

Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил гендиректор ПАО «МАК "Вымпел"», генеральный конструктор российской СПРН Сергей Боев. Сейчас такую систему имеют только США и Россия.

«Взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется», - приводит «Интерфакс» его слова.

Накануне, 3 сентября, Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что РФ помогает КНР с созданием системы оповещения о ракетном нападении. По словам российского президента, это «капитальным, кардинальным образом» повысит обороноспособность Китая.

При этом Путин подчеркнул, что РФ и Китай не выстраивают свои взаимодействия «против кого-либо, всегда - на позитив». В том числе сотрудничество Москвы и Пекина будет продолжено в области космоса и военно-технической сферы.

Ранее заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов заявил, что Россия развернет в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении в 2024 году.