Россия развернет в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении в 2024 году. Об этом сообщил начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

«Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году», - сказал Морозов в интервью газете «Московский комсомолец».

Он также отметил, что СПРН позволяет получать оперативную информацию о пусках чужих баллистических ракет, несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции «Воронеж».

По его словам, данные станции расположены по периметру границ РФ - в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.