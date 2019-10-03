В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» завершает модернизацию одной из самых мощных в мир пушек - «Малки».

В оружие заменят коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины, а также обновят оборудование: аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, аппаратуру приема и обработки данных, комплекс систем противоатомной защиты и приборы наблюдения.

Работа идет по плану, процесс будет завершен в сроки, указанные в госконтракте, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.

Самоходное орудие «Малка» способно производить до трех выстрелов в минуту. Пушка предназначена для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 километров.