В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» заменит на пушке 2С7М «Малка» некоторые механизмы и обновит оборудование.
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Компания «Уралтрансмаш» завершает модернизацию одной из самых мощных в мир пушек - «Малки».
В оружие заменят коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины, а также обновят оборудование: аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, аппаратуру приема и обработки данных, комплекс систем противоатомной защиты и приборы наблюдения.
Работа идет по плану, процесс будет завершен в сроки, указанные в госконтракте, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.
Самоходное орудие «Малка» способно производить до трех выстрелов в минуту. Пушка предназначена для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 километров.