В ОАК назвали причину нештатной ситуации на испытаниях МС-21

В Объединенной авиастроительной корпорации назвали причину нештатной ситуации в ходе испытательного полета российского перспективного самолета МС-21. По данным пресс-службы, причиной стала некорректная работа индикатора выпуска шасси.

«В ходе завершающей стадии испытательного полета 3 октября предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки», - сообщили в пресс-службе ОАК.

В ней также подчеркнули, что испытательный полет продолжался больше часа, после чего самолет приземлился в штатном режиме. Ранее данную информацию «Звезде» подтвердили в пресс-службе аэропорта Жуковский.

Ранее сообщалось, что во время испытательного полета российского перспективного авиалайнера МС-21 сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в Жуковском. В случае невыпуска шасси машину предполагалась сажать «на брюхо» на запененную полосу.

Отметим, что в феврале текущего года стало известно, что из-за остановки поставок композитов, которые используются, в частности, в крыле самолета, корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом. В связи с этим сдвигаются сроки начала серийного производства МС-21.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») - перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Совершил первый полет 28 мая 2017 года.