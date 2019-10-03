Причиной нештатной ситуации во время испытаний МС-21 стала неисправность датчика

Причиной нештатной ситуации во время испытательного полета стали неполадки с датчиками выпуска шасси, по факту техника отработала штатно. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе аэропорта Жуковский.

«По нашей информации, у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, а по факту техника отработала исправно», - рассказал «Звезде» представитель пресс-службы аэропорта.

Он подчеркнул, что посадка самолета проходила в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что во время испытательного полета российского перспективного авиалайнера МС-21 сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в Жуковском. В случае невыпуска шасси машину предполагалась сажать «на брюхо» на запененную полосу.

Отметим, что в феврале текущего года стало известно, что из-за остановки поставок композитов, которые используются, в частности, в крыле самолета, корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом. В связи с этим сдвигаются сроки начала серийного производства МС-21.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») - перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Совершил первый полет 28 мая 2017 года.