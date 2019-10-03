Производитель «Курганца-25» начал цифровую модернизацию

Ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса - «Курганский машиностроительный завод» - получит более тридцати высокоточных цифровых станков. Техника будет оснащена программным управлением.

Станки установят до конца следующего года, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». С помощью нового оборудования предприятие сможет вдвое увеличить объем выпуска гражданской продукции, в частности, речь идет о технике высокой проходимости.

Отмечается, что несколько токарных обрабатывающих центров, предназначенных для завода сварных конструкций, уже приобретены. Первые комплексы с числовым программным управлением появятся на предприятии в этом году.

В пресс-службе уточнили, что новейшее оборудование появится на тех участках, где необходимы дополнительные ресурсы для увеличения объема производства.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» (ПАО «Курганмашзавод») находится в городе Кургане. Предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты, в частности, выпуске БМП Б-11 на базе «Курганец-25». В 2019 году завод вошел в состав Ростеха.