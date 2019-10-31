Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля.

Российский лидер поднялся на борт корвета, осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования корабля.

Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров» и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Путин повернулся к министру обороны Сергею Шойгу и сказал:

«"Циркон" обязательно будет».

Глава военного ведомства в ответ кивнул головой.

В начале года выступая с посланием Федеральному собранию Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракете «Циркон». По словам президента, максимальная дальность пуска ракеты составит более 1000 км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11.000 км/ч).