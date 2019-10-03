МС-21 с неполадками совершил посадку в Жуковском

«Во время испытательного полета у самолета возникли технические неполадки: сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в "Жуковском"», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ЛИИ им. Громова.

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