Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-180

Российское НПО «Энергомаш» отправило в Соединенные Штаты три ракетных двигателя РД-180. Их используют в американской ракете Atlas, сообщили в пресс-службе НПО.

«В соответствии с контрактными обязательствами, НПО "Энергомаш" 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком», - сказано в сообщении.

Отмечается, что двигатели были отправлены во вторник, 29 октября, в 06.15 мск. Это вторая партия РД-180, которая была отправлена в США в 2019 году. Первые три двигателя заказчик получил в июне.

Несмотря на американские санкции, Россия поставляет США двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Для Orbital ATK поставляются двигатели РД-181.