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В РФ планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»

Василиса Морозова
09:09 30.10.2019
Первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения «Контейнер» будет передана ВС до конца года.
В РФ планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»
© Фото: Минобороны РФ

Четыре загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) нового поколения «Контейнер», предназначенные для обнаружения всех типов аэродинамических целей, планируется развернуть в России. Об этом рассказал гендиректор «НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи"» Кирилл Макаров.

«Новая РЛС "Контейнер" предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей. К ним относятся самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы», - пояснил Макаров.

По его словам, всего планируется четыре такие станции: на западе, на востоке, а также на северо-западном и южном направлениях. Макаров отметил, что у РЛС есть мертвая зона, которая составляет 900 км. В связи с чем станцию расположили в глубине страны, чтобы она находилась в безопасности и вместе с тем контролировала воздушное пространство пограничных государств.

Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" может распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тыс. км и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов.

Как пишет РИА Новости, первая загоризонтная РЛС нового поколения «Контейнер» будет передана ВС до конца года, сейчас она проходит испытания, добавил гендиректор НИИДАР.

Ранее в Минобороны сообщали, что первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.

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