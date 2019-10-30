Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», которые могут обнаружить надводные и воздушные цели, на Каспийском, Балтийском направлениях и на Дальнем Востоке.

Как сообщил гендиректор «НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи"», разработавшего РЛС, Кирилл Макаров, станции уже находятся в эксплуатации.

«Станции типа "Подсолнух" уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях – на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», - сказал он РИА Новости.

Согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтные РЛС поверхностной волны «Подсолнух-Э» предназначена для освещения воздушной и надводной обстановки для обеспечения нацбезопасности прибрежного государства. РЛС контролирует обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и передает данные на командные пункты береговой системы наблюдения.