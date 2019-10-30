Российские предприятия строят военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы приступили к строительству многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей, а также кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

По словам Евменова, корабли противоминной обороны, строящиеся на Средне-Невском судостроительном заводе не имеют аналогов в мире.

«В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Он построен вслед за головной единицей - кораблем ПМО "Александр Обухов" и двумя серийными кораблями - "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов". Продолжается строительство кораблей этого проекта "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". А в июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов"», - подчеркнул главком.

Также он добавил, что судостроительный завод «Северная верфь» строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350. В апреле 2019 года были заложены корабли «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

«Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" - головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК "Петр Моргунов". В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту - это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"», - передает ТАСС слова Евменова.

Евменов отметил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане строятся малые ракетные корабли проекта 22800. Вспомогательный флот также проходит обновление - строятся большие гидрографические суда и катера.

По словам адмирала Николая Евменова, наша страна в полном объеме демонстрирует державную мощь в Мировом океане. Общая наплаванность надводных кораблей за 2019 год на настоящее время составила более 12 000 ходовых суток.

Днем основания российского флота считается 30 октября 1696 год и сегодня ему исполняется 323 года.