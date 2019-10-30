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Эксперт рассказал о новых материалах, используемых при строительстве противоминных кораблей

Андрей Аркадьев
17:36 30.10.2019
Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев отметил, что ВМФ РФ нацелен на технику нового поколения.
Эксперт рассказал о новых материалах, используемых при строительстве противоминных кораблей
© Фото: Минобороны России

Российские судостроительные предприятия нацелены на создание кораблей нового поколения. Об этом сообщил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

«Особенно подчеркнута роль противоминных кораблей. Их корпуса строятся из новых материалов, разработаны новые виды тралов, которые применяются на этих кораблях», - цитирует его радио Sputnik.

Ненашев подчеркнул, что Военно-Морской Флот России также заинтересован в производстве новейших десантных кораблей, превосходящих по своим возможностям предыдущие модели и способных решать широкий спектр задач.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что российские верфи приступили к строительству многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей, а также кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире.

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