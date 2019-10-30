Командир «Адмирала Горшкова» рассказал, на что способен новейший фрегат

Командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль рассказал «Звезде» о его возможностях. Он отметил, что в новейшем корабле собраны все лучшие, передовые достижения российского судостроения, начиная от обводов корпуса, которые делают фрегат малозаметным, а также системы обнаружения воздушного, надводного и подводного противника.

«Само оружие уникально, нигде еще, ни на одном корабле это оружие в полном объеме не реализовано. Оно позволяет кораблю вести войну с воздушным, надводным, подводным противником, охранять, конвоировать. В тоже время фрегат способен все это делать в дальней морской зоне», - сказал командир. «Ни одного такого корабля на данный момент еще нет. Даже, вот мы видим на примере иностранных партнеров, у них фрегат две недели в море, потом в базу, где пробудет неделю. Это корабли если не прибрежной зоны, то по крайней мере морской зоны», - добавил он.

По словам Крохмаля, «Адмирал Горшков» отвечает все тем требованиям, которые предъявляются к классу фрегата, классу военного корабля и классу универсального корабля. Он добавил что фрегат на 75% состоит из новейших компонентов.

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом прошлого года.

Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».