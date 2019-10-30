Разработчик рассказал о способности системы предупреждения в РФ находить любую МБР

Сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении может обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом рассказал гендиректор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров.

Как он рассказал РИА Новости, российское радиолокационное поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет, которые есть и у РФ, и у партнеров Москвы в шахтных установках и на подлодках.

«Такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле - метровое и дециметровое», - сказал Макаров.

Гендиректор НИИДАР добавил, создается станция в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте, чтобы осуществить полное перекрытие. Однако уже сейчас ВКС РФ могут обнаружить любую МБР.

«Существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар», - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что радиолокационными станциями, расположенными на территории РФ, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.