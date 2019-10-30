Противоспутниковый комплекс «Крона» проходит модернизацию

Комплекс противоспутниковой обороны «Крона» проходит модернизацию. Об этом сообщил генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров.

«Она ("Крона" - прим. ред.) находится на боевом дежурстве, проводится ее модернизация, она постоянно контролирует космическое пространство и при помощи нее ведется каталог космических объектов», - приводит его слова РИА Новости.

Радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона» начинал разрабатываться еще в Советском Союзе. Он включает в себя две работающие системы: радиолокационную станцию и лазерно-оптический локатор. Комплекс входит в состав ВКС России.

«Крона» распознает космические объекты, выявляет их принадлежность, назначение и технические характеристики. С его помощью российские военные контролируют ближний и дальний космос.