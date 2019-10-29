Авиабаза ЗВО получила уникальный тренажер для истребителей Су-30СМ

Первый комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30СМ, предназначенный для обучения в условиях, максимально приближенных к реальным, получат летчики Курского авиационного полка. Он заменит тренажерный комплекс Ми-29СМТ, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тренажер изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе с целью обучить летчиков на земле, не подвергая их рискам и опасности, отработав до автоматизма все манипуляции и движения при режимах взлета и полета.

Оборудование позволяет проводить восьмичасовые полеты на реальной шестиметровой кабине истребителя. В сообщении говорится, что уникальная система визуализации полета встроена в кабину, а эффект присутствия создают сферический экран с затемненным пространством и аудиосистема. Полезная площадь экрана закрывает 240 градусов обзора и позволяет погрузить пилота в процесс пилотирования и выполнения летного задания.

Тренажер оборудован шестью проекторами, в то время как на комплексах предыдущих поколений их в два раза меньше. Технические возможности оборудования позволяют отрабатывать в тренажерном режиме все задачи, которые приходится решать в полете пилоту.

В начале ноября тренажерный комплекс будет лицензирован и введен в эксплуатацию для летчиков оперативно-тактической авиации Западного военного округа.