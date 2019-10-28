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Новосибирский авиазавод отправил два первых мотоотсека для Ту-160М2 в Казань

Андрей Аркадьев
18:36 28.10.2019
Филиал ПАО «Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
Новосибирский авиазавод отправил два первых мотоотсека для Ту-160М2 в Казань
© Фото: Пресс-служба компании «Сухой»

Два первых мотоотсека для Ту-160М2 отправлены из Новосибирска в Казань, где происходит изготовление самолетов. Изделия, предназначенные для нового стратегического бомбардировщика, строились на авиационном заводе имени Чкалова, который является филиалом компании «Сухой».

Сборку моторных отсеков провели в цехе, специально оборудованном для производства деталей, необходимых для «Белого лебедя». Изготовление мотоотсеков проходило с января по октябрь текущего года.

В пресс-службе новосибирского авиазавода сообщили, что предприятие впервые создавало такие крупногабаритные изделия. Площадка, на территории которой происходит производство, оборудована современной компьютерной техникой, детали создавались не с помощью чертежей, а через электронную модель, а всех связанных с этим сотрудников специально обучили работе с ней.

В настоящее время ведутся работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца Ту-160.

Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью. 

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