Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»

Сразу две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 построят в Санкт-Петербурге. Речь идет о подлодках «Уфа» и «Магадан», предназначенных для Тихоокеанского флота.

Корабли заложат в один день, 1 ноября, на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подлодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных военно-морских силах и имеют более высокую относительно предыдущих отечественных проектов боевую эффективность.

Скорость подводного хода субмарин составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около четырех тысяч тонн. Подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ», пишет «Интерфакс».