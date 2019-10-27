Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов рассказал, когда планируется начать летные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе «Ангара». По его словам, это произойдет уже в 2027 году при выделении необходимого финансирования.

Также известно, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

В частности, как говорилось в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае на лекции МГУ, ракета «Ангара-А5М» при использовании разгонного блока ДМ-03 сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 4,1 тонны, а при использовании КВТК – до пяти тонн. Для ракеты «Ангара-А5В» данные показатели составляют 5,5 и 8 тонн.