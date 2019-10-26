В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном

В рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил в Южно-Африканскую Республику стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Индийского океана, который проходил в ночных условиях.

По данным Министерства обороны РФ, взлет осуществлялся с аэродрома Ватерклоф в ЮАР. Посадка была осуществлена в аэропорту Йоханнесбург (ЮАР).

В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ прибыли на аэродром Ватерклоф на территории Южно-Африканской Республики. В ходе полета экипажи российской дальней авиации преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.