В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»

Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» сегодня прошел свое крещение в бассейне, расположенном на территории завода «Адмиралтейские верфи». Корабль спустили на воду в пятницу, 25 октября.

© ТРК "Звезда"

На торжественном мероприятии присутствовали начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич и генеральный директор верфей Александр Бузаков, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, а также племянница Ивана Папанина - Валентина Романенко.

© ТРК "Звезда"

Корабль спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.

© ТРК "Звезда"

Разработкой «Ивана Папанина» занималось центральное конструкторское бюро «Алмаз». Всего Военно-морскому флоту будет передано два таких корабля, сообщил Зварич.

© ТРК "Звезда"

Корабль, названный в честь советского исследователя Арктики, будет проводить работы в суровых северных широтах. У судна сверхмощный корпус и современное вооружение на борту, в частности имеется зенитный ракетный комплекс и артиллерийская установка.