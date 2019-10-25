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ЦНИИточмаш создал для полиции новый пистолет со «змеиным» названием

Андрей Аркадьев
10:54 25.10.2019
Ранее стало известно, что специалисты ЦНИИточмаша разрабатывают новый спортивный пистолет «Аспид» калибра 9х19 миллиметров на базе «Удава».
ЦНИИточмаш создал для полиции новый пистолет со «змеиным» названием
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Инженеры ЦНИИточмаша специально для полиции создали новый пистолет под патрон 9х19 миллиметров. Ручной «короткоствол» разработан на базе армейского «Удава» и, возможно, тоже будет назван в честь змеи, сообщил один из создателей нового оружия, Иван Козлов, на московской выставке «Интерполитех-2019».

«У нас есть легенда, что "Гюрза" (самозарядный пистолет СР-1МП, разработанный для силовиков - прим. ред.) - первое змеиное название, родоначальник линейки, потом вот "Удав", а "Аспид" - название спортивного образца в калибре 9х19 миллиметров», - приводит ТАСС слова конструктора.

Ранее стало известно, что ЦНИИточмаш работает над созданием нового спортивного пистолета «Аспид» калибра 9х19 миллиметров на базе «Удава».

Девятимиллиметровый самозарядный пистолет «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметр - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.

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