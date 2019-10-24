Треть портфеля Рособоронэкспорта: глава ФСВТС рассказал о поставках оружия в Африку

Объем портфеля заказов стран Африки южнее Сахары на российскую оборонную продукцию превысил два миллиарда долларов. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью корреспонденту «Звезды» Игорю Балдину на форуме «Россия - Африка» в Сочи.

Он также рассказал о новых партнерах России по ВТС в африканских странах, подписанных контрактах, а также о новинках отечественной оборонки, представленных на выставке.

- Вы уже присутствовали на многих переговорах, в частности, с Анголой, Эфиопией, а также с другими странами. Скажите о том, что уже произошло.

- Страны Африки в объеме экспорта, портфель если считать - это 14 миллиардов долларов, даже уже больше. То есть если мы оцениваем годовые поставки, то это примерно 30-40%. Причем из портфеля два миллиарда приходятся на страны южнее Сахары. Мы поступательно развиваем наше военно-техническое сотрудничество с этими странами. Действительно, очень большой интерес наши партнеры проявляют и к развитию военно-технического сотрудничества. У нас много проектов, и действительно, отношения идут поступательно. Если перефразировать известную песню по поводу турецкого берега и Африки, то они нам очень нужны.

- И мы им тоже, разумеется?

- И мы им тоже.

- Абдель Фаттах ас-Сиси вчера говорил, что надеется на увеличение, на рост военно-технического сотрудничества. Здесь тоже, наверное, какие-то договоренности есть?

- Несомненно! Египет - это один из наших основных партнеров и на африканском континенте, и вообще в нашей системе взаимоотношений в области ВТС. У нас очень серьезные связи традиционно, с советских времен, с Анголой, успешно работает совместный комитет по военно-техническому сотрудничеству. Развиваются отношения в области поставок авиации. У нас на авиасалоне МАКС-2019 подписан был контракт по ремонту вертолетов Ми-17 и Ми-24. Осуществлены поставки самолетов Су-30К. Много, на самом деле, можно примеров приводить. Большой интерес к «пэвэошной» тематике и системам радиоэлектронной борьбы, что сегодня тоже актуально в связи с тем, что, конечно, произошла активация применения дронов. Средства РЭБ здесь весьма и весьма востребованы. Ну и конечно, система «Панцирь». Сегодня это грозное и серьезное оружие, которое пользуется большим спросом.

- С одной из стран было подписано соглашение?

- С Эфиопией. Да, поставлен «Панцирь». Причем еще несколько стран, в том числе Уганда, проявляют интерес к этой системе. Это объективно один из лучших зенитных ракетно-пушечных комплексов, который прошел боевое крещение в ходе антитеррористической операции в Сирии, равно как и наши вертолеты. У нас, например, реализуется с Нигерией контракт по поставке Ми-35. Нам есть что предложить, нам есть что показать. Важно сегодня не сбавлять темп. И среди приоритетов, помимо поставки финальной продукции, это, конечно, послепродажное обслуживание, которое предполагает не только техническое обслуживание, для того чтобы техника находилась в боевом состоянии, но и модернизацию. Мы здесь предлагаем большой спектр новаций и адаптацию авиационных средств поражения, в частности нового бортового оборудования. То есть то, что может понадобиться тому или иному заказчику.

- Применялись ли технологические новинки в Сирии?

- Конечно. В любом случае это, прежде всего, та техника, которая действительно прошла боевое крещение, показала себя с наилучшей стороны в ходе боевой операции. Наверное, повторюсь, но это тот же «Панцирь», наши истребители, вертолетная техника, стрелковое вооружение, бронетехника.