Россия установила в Арктике радар для обнаружения стелс-целей

В российской части Арктики, на архипелаге Новая Земля, установлен радар «Резонанс-Н», способный перехватывать гиперзвуковые и стелс-цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.

«Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года», - сказал Назаренко.

По его словам, метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов.

«Резонанс-Н» - стационарный трехкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн.

Предназначен для обнаружения, опознавания, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей на больших дальностях и высотах с большой разрешающей способностью, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «стелс». Впервые представлен на МАКС-2005. В России первый РЛК был развернут в 2015 году в ЗВО.