Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»

Сербия заказала российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А "Панцирь-С" я еду смотреть в субботу, мы его заказали», - заявил Вучич журналистам.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019».