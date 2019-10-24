Россия и ЮАР планируют вместе разрабатывать оружие и военную технику

Россия и Южно-Африканская Республика планируют в будущем вместе создавать оружие и военную технику. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран», - сообщил Шугаев.

По его словам, африканские партнеры формируют около трети всего портфеля заказов Рособоронэкспорта - более 14 миллиардов долларов.

Двадцать третьего октября два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики.

Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» прибыла в Южно-Африканскую Республику. Целью визита являются развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.