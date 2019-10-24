Евкуров и Салюков посетили предприятия ОПК в Туле

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков прибыли с рабочей поездкой в Тулу и посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Представители российского военного ведомства прибыли в АО «Щегловский вал», где ознакомились с производствами тяжелых машин (средства противовоздушной обороны), легкобронированной техники (БМП, БМД), боевых модулей в АО «Щегловский вал».

Затем программой предусмотрено посещение АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (входит в Ростех). Высокие гости осмотрят новый строящийся центр, ведущий подготовку специалистов.

В конце визита замминистра и главком посетят АО «Тулаточмаш», где запланирована демонстрация тренажеров для подготовки операторов ПТРК «Корнет», «Конкурс», «Фагот», ЗРК «Тунгуска», а также стрелков-зенитчиков ПЗРК типа «Игла» и операторов ЗРК «Стрела-10».

В рамках поездки предусмотрена встреча Евкурова с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.