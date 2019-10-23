Бомбардировщики Ту-160 приземлились в ЮАР

Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» прибыла в Южно-Африканскую Республику. Целью визита являются развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.

Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров.

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители «Сааб» JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР.

Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.

Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13950 километров и развивать скорость до 2200 километров в час. Вкупе с рабочим потолком в 21765 метров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ракеты Х-55СМ предназначены для поражения стационарных целей. Их координаты закладываются в память ракеты до ее пуска. К цели Х-55СМ идут на сверхмалой высоте с огибанием ландшафта местности, поэтому их крайне сложно уничтожить.

Для поражения целей на меньшей дальности в состав вооружения могут входить аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-15С (24 ракеты, по 12 на каждой МКУ).

Самолет после соответствующего переоборудования может оснащаться также свободнопадающими бомбами (до 40000 килограммов) различного калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами и другим вооружением.

В будущем самолет должен получить ракеты Х-555 и Х-101, имеющие увеличенную дальность.