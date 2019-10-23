Разработчик раскрыл смысл названия БПЛА С-70 «Охотник»

«Охотник» - это название программы, это не название самолета, как пишут иногда в Интернете и печатных СМИ, рассказал «Звезде» сотрудник ОКБ Сухого.

«Это (название - прим. ред.) в определенной степени символизм с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем. С-70 - это тоже определенный символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра 7 вообще достаточно счастливая для самолетов ОКБ "Сухого", самолетов Су-7, Су-17, Су-27, Су-57», - рассказал собеседник «Звезды».

Также представитель разработчика С-70 раскрыл подробности о серийном облике БПЛА.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Первый полет продолжительностью 20 минут машина совершила в августе текущего года. Тогда «Охотник» сопровождал многофункциональный истребитель Су-30СМ.

В сентябре текущего года С-70 «Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.