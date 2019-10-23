Африка заказала у России оружия на $14 млрд

Российская оборонная промышленность поставила странам Африки продукцию на сумму 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Общий объем - 14 миллиардов долларов. Это портфель заказов, приходящийся на континент (Африканский - прим. ред.)», - сказал он в преддверии открытия саммита «Россия - Африка», который пройдет 23 и 24 октября в Сочи.

Шугаев отметил, что доля экспорта оружия из РФ в африканские государства составляет около 30-40%. Глава ФСВТС также рассказал, что партия российских доработанных истребителей Су-30К доставлена в Анголу в рамках заключенного контракта.

По словам Шугаева, сейчас на Африканском континенте присутствуют почти все виды российской военной техники, в том числе системы противовоздушной обороны.