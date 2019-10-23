Страны ОДКБ перейдут на российские стандарты выпуска военной техники

Российские стандарты выпуска военной техники и вооружения станут едиными для всех стран Организации договора коллективной безопасности. Об этом стало известно на первой Международной военно-экономической конференции ОДКБ.

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что страны договора намерены развивать свои оборонно-промышленные комплексы за счет увеличения взаимных поставок вооружения и военной техники и налаживания производственных связей.

«С учетом международной обстановки в современном мире активизация взаимодействия в сфере сотрудничества многократно возрастает», - отметил он.

Некоторые образцы предприятий оборонно-промышленного комплекса представлены на выставке «Интерполитех», которая открылась в Москве на ВДНХ. В павильонах представлены спецтранспорт, оружие, а также беспилотники, которые используются силовыми структурами.