Россия завершила поставки истребителей Су-30К Анголе

Партия российских доработанных истребителей Су-30К доставлена в Анголу в рамках заключенного контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Осуществлена поставка наших истребителей Су-30К», - заявил он в преддверии саммита «Россия - Африка», который пройдет в Сочи 23 и 24 октября.

В апреле африканское государство получило шесть российских истребителей Су-30К и еще шесть - в мае. Модернизацией самолетов занимался белорусский 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах.

Белорусский 558-й АРЗ был выбран для выполнения контракта на модернизацию истребителей для Анголы, поскольку еще в советские годы являлся головным подрядчиком по ремонту истребителей Су-27.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.