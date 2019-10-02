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Конструкторское бюро имени Бериева отмечает 85-летний юбилей

Наталья Вальханская
02:21 02.10.2019
Конструкторами ТАНТК создано более 30 типов летательных аппаратов различного назначения.
Конструкторское бюро имени Бериева отмечает 85-летний юбилей
© Фото: Николай Краснов, ПАО ОАК

85 лет со дня образования конструкторского бюро, носящего имя выдающегося авиаконструктора, создателя уникальных гидросамолетов Георгия Михайловича Бериева, отмечает коллектив Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (входит в состав ПАО «ОАК»).

Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения было создано 1 октября 1934 года. Конструкторами ТАНТК создано более 30 типов летательных аппаратов различного назначения, многие из которых строились серийно, здесь же в Таганроге. Всему миру стали известны самолеты МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 «Альбатрос», самолет-амфибия нового поколения Бе-200. На гидросамолетах и самолетах-амфибиях, созданных в разные годы ТАНТК, установлено 288 мировых авиационных рекордов. Создание этих уникальных самолетов  закрепило за нашей страной мировой приоритет в области гидросамолетостроения.

«Разработка и создание такой техники - уникальная компетенция конструкторского бюро имени Георгия Бериева, которая позволила нашей стране стать одной из мировых лидеров в сфере гидроавиации. Самолеты-амфибии всегда будут актуальны для решения самых разных задач – от борьбы с пожарами и спасения людей до обеспечения обороноспособности страны. Накопленный конструкторский и инженерный опыт, использование современных передовых решений и цифровых технологий, позволит развивать гидросамолетостроение в нашей стране и сохранить ведущее место в мире», - сказал, обращаясь к коллективу предприятия генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

Сегодня ТАНТК специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Важной составляющей деятельности предприятия остается и капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Один из флагманских продуктов предприятия самолет-амфибия нового поколения Бе-200, серийное производство которого освоено в Таганроге с 2016 года. Уникальные характеристики самолета позволяют использовать его в целях пожаротушения, а также для оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды, также рассматривается возможность создания версии для пассажирских перевозок.

«Сегодня мы создали прекрасный инженерный и производственный коллектив, который работает над освоением серии новейших самолетов Бе-200, создании его модификаций и разработке новых гидросамолетов. Бе-200 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков. Для освоения его производства мы полностью модернизировали предприятие и обеспечили его экономическую устойчивость. Сегодня ТАНТК получил новый импульс развития в рамках транспортного  дивизион ОАК, головным предприятием которого является Авиационный комплекс Ильюшина», - сказал генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

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