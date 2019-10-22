АПЛ «Князь Владимир» выполнит стрельбу «Булавой» в 2019 году

До конца текущего года атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир» выполнит стрельбу баллистической ракетой «Булава». Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, стрельбы пройдут в рамках госиспытаний. Он уточнил, что в декабре 2019 года подлодка будет передана в состав Военно-Морского Флота флота.

«На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного - ракетного», - приводит ТАСС его слова.

«Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Корабль предназначен для выполнения задач ядерного сдерживания. Подлодка имеет на вооружении 16 баллистических ракет «Булава».

«Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры массированного учебного удара четырьмя ракетами «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий» по полигону Кура на Камчатке. Стрельбы были занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил России.