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До разрыва ствола: АК-12 испытали безостановочной стрельбой

Андрей Аркадьев
16:44 22.10.2019
Стрелок выпустил 680 пуль, только после этого у автомата разорвался ствол. К тому времени оружие горело открытым пламенем, но на качестве стрельбы это особо не отразилось.
До разрыва ствола: АК-12 испытали безостановочной стрельбой
© Фото: kalashnikov.media

Новейший автомат нового поколения АК-12 прошел еще одно суровое испытание. Оружие проверил на прочность сотрудник группы компаний «Калашников».

На кадрах, опубликованных на сайте концерна, показано, как испытатель без перерыва стреляет из автомата, опустошая одну обойму за другой. Выпустив 480 пуль стрелок отметил, что оружие пахнет пластиком, идет дым. Ствол разорвался, только когда он выстрелил 680 раз, к этому моменту автомат горел открытым пламенем.

В пресс-службе признались, что такой результат в три раз превышает требования, установленные Министерством обороны РФ. Представители концерна отметили, что аналогичный тест проводился с АК-74М, однако АК-12 обошел его примерно на 100 выстрелов.

Также отмечается, что конструкция газового узла и его сопряжения с газовым поршнем продемонстрировали более надежную работу.

Ранее сообщалось, что первая партия автоматов АК-12 поступит на вооружение Южного военного округа под Волгоградом до конца текущего года.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».

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