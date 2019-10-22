На форуме «Россия - Африка» в Сочи представят SSJ100 и МиГ-35

Россия представит на форуме в Сочи самолеты Sukhoi Superjet 100, а также экспортный вариант многофункционального авиационного комплекса МиГ-35.

Экономический форум «Россия - Африка» пройдет в Сочи 23 и 24 октября. В рамках мероприятия будет обсуждаться потенциал сотрудничества Москвы с государствами континента.

Участники саммита смогут увидеть самолеты SSJ100 в базовой пассажирской и бизнес-версии. Они будут находиться на стоянке в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севостьянова.

Экспортный вариант МиГ-35 будет представлен на выставке, посвященной перспективным отраслям сотрудничества корпорации «МиГ» со странами Африки.

В пресс-службе компании сообщили, что экспортная версия авиационного комплекса разработана с учетом пожеланий заказчиков из-за рубежа. Новая комплектация МиГ-35 отличается измененной геометрией планера, а также обновленной системой бортового радиолокационного оборудования (БРЛО).

Также предусмотрено оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно, комплексом оптико-электронной разведки и оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства.