Патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду в ближайшее время

Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» будет спущен на воду 25 октября. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Командующий сделал данное заявление на совещании в Санкт-Петербурге, где ему доложили о готовности корабля к спуску на воду.

Универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550 - российский проект патрульного корабля для Арктики, имеющий свойства буксира и ледокола.

Корабли данного проекта могут ходить в любых зонах мореплавания, от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной до полутора метров.