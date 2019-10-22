Патрульный корабль «Иван Папанин» спустят на воду в ближайшее время
Спуск корабля на воду запланирован на 25 октября текущего года и пройдет на «Адмиралтейских верфях».
© Фото: ОАО Адмиралтейские верфи
Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» будет спущен на воду 25 октября. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.
Командующий сделал данное заявление на совещании в Санкт-Петербурге, где ему доложили о готовности корабля к спуску на воду.
Универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550 - российский проект патрульного корабля для Арктики, имеющий свойства буксира и ледокола.
Корабли данного проекта могут ходить в любых зонах мореплавания, от тропических до арктических, преодолевая лед толщиной до полутора метров.