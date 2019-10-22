Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя для полета на Луну получил поддержку со стороны участников научно-технического совета. Заседание состоялось в пятницу, 18 октября.

«В рамках работ по эскизному проекту был проведен сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, обоснованы ее технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания РН СТК», - сообщается на сайте предприятия.

Ранее сообщалось, что ракета, которая в соответствии с планами конструкторов на первом этапе будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза, получит название «Енисей».

Запуск запланирован на 2028 год. При этом основное назначение новой ракеты-носителя - обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу. Также сообщалось, что предприятие Роскосмоса АО «НПО Энергомаш» начинает изготовление самых мощных в мире жидкостных двигателей для ракет «Союз-5» и «Енисей».